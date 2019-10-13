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13.10.19 11:18

Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ виберуть на чесному конкурсі. Трансформація системи триває

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук відповів на пост колишньої виконувачки обов’язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про "рейдерське захоплення Міністерства охорони здоров'я" після того, як Кабінет Міністрів звільнив державного секретаря МОЗ Артема Янчука.

Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ виберуть на чесному конкурсі. Трансформація системи триває

Про це він написав у коментарі під постом Супрун, передає Цензор.НЕТ.

"На мою думку, у міністра має бути можливість сформувати собі команду. І я буду її в цьому підтримувати, хоча не завжди поділяю її вибір", - зазначив Гончарук.

Він додав, що розкритикована Супрун Інна Солодка призначена держсекретарем МОЗ тимчасово, і на наступному тижні Кабмін оголосить "чесний" конкурс на її посаду.

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Крім того, як зазначив прем'єр, у МОЗ не припиняється "трансформація системи".

"Особисто я підтримую і буду підтримувати багато ініціатив, започаткованих вашою командою. Однак це не означає, що нова команда має утриматися від аналізу їхніх результатів і внесення коректив із метою підвищення ефективності системи", - написав Гончарук.

Також він повідомив, що вивчає ситуацію з "поведінкою окремих нових людей у МОЗ" і незабаром дасть їй оцінку.

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Нагадаємо, Уляна Супрун вчора заявила, що на закритому засіданні уряду міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька порушила питання про звільнення держсекретаря МОЗ Артема Янчука, який перебуває в декретній відпустці. На його місце призначили Інну Солодку - колишню колегу Андрія Пивоварова, глави юридичної служби МОЗ часів Раїси Богатирьової.

Колишня глава МОЗ написала, що звільнення Янчука було проведено "в супертаємному режимі з порушенням законодавства" і вона тепер не знає, як "цю сумну групу осіб" можна називати "урядом технократів".

Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ виберуть на чесному конкурсі. Трансформація системи триває 01

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