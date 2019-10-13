Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ виберуть на чесному конкурсі. Трансформація системи триває

Про це він написав у коментарі під постом Супрун, передає Цензор.НЕТ.

"На мою думку, у міністра має бути можливість сформувати собі команду. І я буду її в цьому підтримувати, хоча не завжди поділяю її вибір", - зазначив Гончарук.

Він додав, що розкритикована Супрун Інна Солодка призначена держсекретарем МОЗ тимчасово, і на наступному тижні Кабмін оголосить "чесний" конкурс на її посаду.

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Крім того, як зазначив прем'єр, у МОЗ не припиняється "трансформація системи".

"Особисто я підтримую і буду підтримувати багато ініціатив, започаткованих вашою командою. Однак це не означає, що нова команда має утриматися від аналізу їхніх результатів і внесення коректив із метою підвищення ефективності системи", - написав Гончарук.

Також він повідомив, що вивчає ситуацію з "поведінкою окремих нових людей у МОЗ" і незабаром дасть їй оцінку.

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Нагадаємо, Уляна Супрун вчора заявила, що на закритому засіданні уряду міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька порушила питання про звільнення держсекретаря МОЗ Артема Янчука, який перебуває в декретній відпустці. На його місце призначили Інну Солодку - колишню колегу Андрія Пивоварова, глави юридичної служби МОЗ часів Раїси Богатирьової.

Колишня глава МОЗ написала, що звільнення Янчука було проведено "в супертаємному режимі з порушенням законодавства" і вона тепер не знає, як "цю сумну групу осіб" можна називати "урядом технократів".