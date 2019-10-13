"Формула Штайнмаєра" для України - це формула Сталіна, - Піонтковський

Про це пише в колонці для "Радіо Свобода" російський опозиційний політичний експерт Андрій Піонтковський, інформує Цензор.НЕТ.
На його думку, в Україні існують лише 2 партії: партія опору агресії і партія капітуляції. "Викриваючи попередню владу як "партію війни", капітулянти представили світовій спільноті саму українську державу як "партію війни" і тим самим зняли з Путіна відповідальність за агресію", - наголошує політолог.
Піонтковський вважає, що під час зустрічі в "нормандські форматі" проти України будуть 3 світові лідери.
"Зеленському приготована там партнерами по зустрічі незавидна роль українського експерта на російському телебаченні. Щоб отримати цей сумнівний ангажемент для свого президента, Україні довелося підписати нав'язану в ультимативному порядку "формулу Штайнмаєра", - пише він.
"Після провалу" проєкту Новоросії "Кремль обрав витонченіший сценарій підпорядкування сусідньої держави: вштовхування ракової пухлини контрольованих сепаратистами з допомогою Кремля територій (нічого в ній не змінюючи) в політичне тіло України", - стверджує експерт.
На його думку, ключовим елементом втілення мають стати "вибори" на території, яку Україна не контролює.
"У 1946-1948 роках у державах Центральної Європи, окупованих або тих, що перебували під контролем СРСР, радянські спецслужби провели "вибори", унаслідок яких народи цих країн наступні пів століття перебували в таборі. Соціалістичному. Наглядачами в ньому було призначено "на виборах" місцевих агентів Кремля", - нагадує Піонтковський.
Як альтернативу такому розвитку подій експерт називає створення на лінії зіткнення демілітаризованої зони з міжнародними спостерігачами.
"Мир, якого вимагає народ країни, який втомився від війни, - це перемир'я на лінії розмежування сторін. Там майже щодня гинуть люди. Викривачі "партії війни" запевняли своїх виборців, що для цього нам треба просто перестати стріляти. Вони спробували і вже не повторюють цієї нісенітниці", - додає Піонтковський.
"Справжня, а не міфічна партія війни розташована в Москві", - підсумував він.