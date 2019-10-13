"Попросимо МЗС вжити заходів", - представник президента в АРК Кориневич про візит до Туреччини кремлівських маріонеток

Про це йдеться на сайті представництва, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Представництво президента України в Автономній Республіці Крим готує відповідний запит до Міністерства закордонних справ України щодо вжиття необхідних заходів і роботи з іноземними партнерами щодо недопущення участі коллаборантів у міжнародних заходах і запобігання визнанню спроби анексії АР Крим та міста Севастополь Російською Федерацією на міжнародній арені", - йдеться в заяві.

Також висловлюється впевненість, що правоохоронні органи України дадуть належну правову оцінку діям коллаборантів у межах відкритих або нових кримінальних проваджень.

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Коментуючи колишнього представник президента в Автономній Республіці Крим Антона Кориневича про необхідність направити запит до МЗС щодо ситуації, що склалася, його попередник на посаді Борис Бабін звинуватив владу в запізнілій реакції на те, що сталося.

"Те, що українські ЗМІ почали про ситуацію писати, а посадовці реагувати через добу після події та тільки після поста якогось там Бабіна в соцмережах, - діагноз ще гірший, ніж сам візит Бальбека. Не знали? Після вчорашньої вечірньої "п'ятихвилинки щастя" про це в російських ЗМІ? Про що ще наша влада, опозиція і суспільство будуть дізнаватися суто із фейсбука Бабіна?" - зазначив він.