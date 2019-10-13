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13.10.19 14:24

Президента невірно інформують щодо економічних питань, - Острікова

Колишня глава підкомітету ВР із питань митної справи Тетяна Острікова проаналізувала заяви Володимира Зеленського про економіку під час пресмарафону. Вона припускає, що глава держави не цілком володіє інформацією.

Президента невірно інформують щодо економічних питань, - Острікова

Про це Острікова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Вона проаналізувала відповіді президента на економічні питання.

"Ставка за кредитами вже знизилася і до кінця року знизиться ще на 1,5-2%".

"А насправді: середня ставка за всіма кредитами в січні цього року становила 21,0%, у вересні – 21,0%. Середня ставка за кредитами для фізичних осіб у січні - 34,1%, у вересні - 36,1%. Тобто жодного зниження не відбулось, є збільшення", - стверджує вона.

На думку Острікової, знизити облікову ставку ще на 1,5-2%, як це обіцяє президент, реально. Але так само швидко вона зросте, "коли спекулянти захочуть вивести свої гроші з України і курс долара почне зростати".

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"Податок на виведений капітал зараз не можна запроваджувати через ризик отримати "велику діру в бюджеті".

"Що насправді? Згідно з усіма (навіть найобережнішими розрахунками) у разі введення ПНВК (податок на виведений капітал. - Ред.) дефіцит бюджету може бути лише перший рік-два. Але далі не лише повністю перекриється за рахунок збільшення інвестицій і зростання економіки, а й дасть у найближчі 2-3 роки додатково від 4 до 7% ВВП", - вважає Острікова.

На думку ексдепутата, введення касових апаратів для ФОП не завадить великим компаніям розділяти свій бізнес на десятки ФОПів, уникаючи сплати податків.

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"У цих законах відсутні механізми, які б запобігали дробленню або які б давали податковій право визнавати такі "штучні" ФОПи одним суб’єктом господарювання зі справжньою компанією - власником бренда, товарів, сайту тощо для цілей оподаткування. РРО чи програмні, чи апаратні вирішенню цього завдання не допоможуть, так само як і не вирішать питання реалізації контрабандного товару", - пише Острікова.

"Податкові пільги: потрібно розробити програми щодо пільгового оподаткування для ІТ і фермерів".

"Що насправді? IТ-бізнес активно використовує третю групи спрощеної системи оподаткування, а аграрії - четверту групу, яка платить фіксований с/г податок, також передбачено певні пільги для особистих селянських господарств та сімейних ферм.

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Що їм насправді потрібно? IТ-бізнесу - просто не заважати, можливо, певні стимули щодо підтримки стартапів. Аграріям малим і середнім потрібна адекватна державна підтримка, без зайвої бюрократії, і рівні, не корупційні можливості доступу до неї", - вважає ексдепутат.

Президента невірно інформують щодо економічних питань, - Острікова 01
Президента невірно інформують щодо економічних питань, - Острікова 02
Президента невірно інформують щодо економічних питань, - Острікова 03

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