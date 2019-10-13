Російсько-терористичні війська від опівночі 4 рази обстріляли захисників України, але не на ділянках розведення, - Міноборони

Про це заявив офіційний представник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 12:00 сьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чотири факти недотримання російсько-окупаційними військами режиму припинення вогню... Бойових втрат у лавах Збройних сил України від початку поточної доби немає", - сказав він.

Всі збройні провокації з боку терористів фіксувалися на Луганському напрямку, водночас обстрілів ділянок розведення сил і засобів у районі с. Петровське Донецької області та м. Золоте Луганської області не було.

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Під час обстрілів бойовики використовували переважно автоматичні гранатомети, але під час одного з обстрілів випустили також дві міни калібру 82 мм.

"Тричі від початку поточної доби військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил відповідали противнику вогнем із піхотної зброї, демонструючи ворогові готовність до будь-яких його дій. Наразі ситуація стабільна і повністю контролюється нашими військами", - підкреслив Мотузяник.

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