Аваков, Баканов і Данілов звернулися до українців у зв'язку із запланованими на 14 жовтня акціями

Звернення опубліковано на сайті МВС, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його дослівно.
"14 жовтня в Україні відзначається День захисника України.
Багато людей завтра візьмуть участь у масових заходах, політичних мітингах, акціях, ходах, присвячених цій даті.
Правоохоронці готові забезпечити право на мирні зібрання і публічну демонстрацію громадянської позиції кожному українцю!
Співробітники Міністерства внутрішніх справ, службовці Національної поліції України, Національної гвардії та співробітники Служби безпеки - частина нашого суспільства.
Кожен 3-й поліцейський, нагвардієць та співробітник СБУ - учасник АТО. У нас - одні цінності. Головні з них: Україна, її суверенітет, мир у країні і щастя кожного українця!
Ми готові забезпечувати права громадян. Ми готові захищати громадський порядок і безпеку кожного учасника.
Вкрай важливо цього дня об'єднатися навколо головних цінностей і разом берегти безпеку і поважати права кожного громадянина.
Ми добре пам'ятаємо події 31 серпня 2015 року, коли бойова граната обірвала життя чотирьох нацгвардійців, а понад 120 осіб зазнали поранень.
Тому завтра правоохоронні органи будуть діяти суворо і уважно. І ми дуже розраховуємо на пильність учасників масових акцій. Наш спільний ворог нікуди не подівся. Ви, як і ми, маєте розуміти, що можливі будь-які провокації!
Як показав важкий 2014 рік, наша сила - в єдності, в об'єднанні в ім'я ключових цілей.
Заради пам’яті героїв, які віддали своє життя за свободу і територіальну цілісність України, цей день має минути мирно і гідно!
Не дозволяйте нікому маніпулювати вами, використовувати вас "в темну", нести деструкцію.
Занадто багато загинуло воїнів і захисників України, щоб зараз ми дозволили ворогові використовувати чвари всередині країни в його - імперських - цілях!
Завтра - день пам'яті і шани. Він не може і не має стати днем розколу і слабкості!
Слава героям! Слава Україні!
Арсен Аваков
Іван Баканов
Олексій Данілов".