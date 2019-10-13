У п'яти містах України відбувається показ документальних фільмів про війну на Донбасі. АФІША

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з 10 до 16 жовтня в кінотеатрах п'яти українських міст - Києва ( "Блокбастер"), Львів (King Cross), Одеси (Котовського), Сум та Харкова - демонструються фільми:

"Луганський форпост" (2018 р.) - 10 жовтня. Фільм про події початку жорстокої агресії Росії проти України. Режисер і сценарист - Тарас Ткаченко. Стрічку створено за підтримки Держкіно.

"Висота 307,5" (2019 р.) - 11 жовтня. Про героїчну оборону найважливішої під час Дебальцівської кампанії висоти, коли невелика група бійців протистояла наступу ворожих танків. Режисер - Євгенія Цвєтанська, сценарій - Олександр Дріз.

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"Вибір" (2019 р.) - 12 жовтня, 14 жовтня. Драматична історія про українського адмірала Миколу Жибарєва і про вибір, від якого залежить доля окремої людини і цілої країни. Режисер - Юлія Трибрат, сценарій - Лана Єрмакова та Федір Янько.

"На схід" (2019 р.) - 13 жовтня. Фільм про повсякденне життя та бойову діяльність воїнів різних родів військ у зоні бойових дій. Режисер та сценарист - Вадим Єрмоленко, оператор-постановник та продюсер - Сергій Тахмазов.

"Заміновані вірністю" (2017 р.) - 15 жовтня. Бойовій вівчарці Баді довелось побувати на справжній війні. Це історія про відданість людям та країні. Режисер - Юрій Ткаченко, сценарій - Яна Пономаренко. Стрічку створено за підтримки Держкіно.

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"Одесити на Донбасі" (2017 р.) - 16 жовтня. Про долі та світогляд тих мешканців Одеси, які добровільно потрапили на буремний Донбас. Режисер - Олександр Авшаров, сценарій - Олександр Лірчук, Юлія Коршунова. Стрічку створено за підтримки Держкіно.

Початок сеансів у кінотеатрах: Київ ( "Блокбастер") - 18:30; Одеса (Котовського) - 17:30; Львів (King Cross) - 17:20; Суми - 18:30; Харків - 18:00 (в середу - 18:30).