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13.10.19 16:26

"Росію це зачепить менше", - Путін про нову гонку озброєнь

Президент Росії Володимир Путін вважає, що його країну нова гонка озброєнь зачепить менше, бо у РФ вже є нові, "абсолютно ексклюзивні" види озброєнь, яких немає більше ні в кого в світі.

"Росію це зачепить менше", - Путін про нову гонку озброєнь

Про це він заявив в інтерв'ю каналам Al Arabiya, Sky News Arabia і RT Arabic. Розшифровка бесіди опублікована на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

"Росію це (гонка озброєнь. - Ред.) зачепить менше, бо, як я вже сказав, перспективні види озброєнь, абсолютно ексклюзивні, яких в світі поки немає ні у кого, у нас є. Ми вже свій шлях до певного ступеня в цьому сенсі пройшли. Тепер ми думаємо над перспективами, працюємо спокійно", - сказав Путін.

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За його словами, Росія - сьома в світі по витратах на озброєння. Путін стверджує, що його країна витрачає на зброю тільки $48 млрд на рік, водночас, як США - 716 млрд. "І при цьому у нас є зброя, якої немає в світі", - підкреслив Путін.

Він додав, що "гонка озброєнь - це погано, і нічого хорошого для світу вона не обіцяє".

"Але ми в непомірні для нас бюджетні витрати втягуватися не будемо", - зазначив президент Росії.

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