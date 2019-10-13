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13.10.19 16:08

Україна домоглася відхилення в ПА НАТО суперечливої доповіді про санкції проти країн-агресорів

Парламентська асамблея НАТО вперше за 22 роки відхилила найбільш суперечливу доповідь про застосування економічних санкцій проти країн-агресорів на підставі зауважень української делегації.

Україна домоглася відхилення в ПА НАТО суперечливої доповіді про санкції проти країн-агресорів

Про це на своїй сторінці в  фейсбуці повідомила пресслужба правлячої партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми наполягаємо на подовженні санкцій проти Росії, тому що це дієвий інструмент тиску на країну-агресора. Санкції мають накопичувальний ефект, вони обов’язково зіграють свою важливу роль щодо зміни режиму Путіна. В майбутньому це відкриє шлях до повернення окупованих Криму та Донбасу в Україну", – наголосив під час свого виступу на Парламентській асамблеї НАТО голова української делегації, народний депутат фракції "Слуга Народу" Єгор Чернєв.

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Крім цього, за словами Чернєва, делегація України додала кілька поправок в доповідь про відносини НАТО з РФ і в доповідь щодо України.

Засідання ПА НАТО відбувається  в Лондоні в Великій Британії. У ньому беруть участь члени національних парламентів 29 країн НАТО, а також країн-партнерів.

Україна домоглася відхилення в ПА НАТО суперечливої доповіді про санкції проти країн-агресорів 01

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