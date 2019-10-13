У Москві відбуваються пікети з вимогою звільнити політв'язня Котова, який допомагав полоненим українським морякам

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Поодинокі пікети з вимогою звільнити Котова відбуваються в різних місцях Москви. Вранці повідомлялося про пікети перед головною будівлею МДУ. Потім акції продовжилися біля будівлі ФСБ на Луб'янці. Зараз пікети відбуваються біля пам'ятника Висоцькому на Страсному бульварі.

Увечері заплановано прогулянку на Красній площі. Активісти мають намір пройти нею без плакатів і гасел, але з Конституцією в руках.

Одна з організаторів акції, Світлана Шмельова, називає цю акцію "експериментом зі встановлення меж дозволеного": "Чи можна пройти Красною площею з Конституцією в руках, чи для цього потрібно мати особистий дозвіл президента?"

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У понеділок, 14 жовтня, Московський міський суд розглядатиме апеляцію на вирок Котову.

Нагадаємо, 5 вересня в Росії до 4 років колонії засуджено активіста Костянтина Котова, який носив передачі українським морякам. Його визнали винним у неодноразовому порушенні правил проведення мітингів. Активіст багато разів виходив на вулиці Москви з одиночними пікетами на підтримку українських політв'язнів. Звільнені моряки зібрали гроші для російського політв'язня Котова, який допомагав їм раніше.

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