Представники НВФ сигналізували про готовність до розведення військ, - ОБСЄ

Про сигнали, які подавали терористи, сказано в звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"Спостерігачі бачили, що на блокпості збройних формувань на південній околиці ділянки розведення в районі Золотого члени збройних формувань запустили білу сигнальну ракету, яка означала готовність відновити розведення", - сказано в звіті.

Згідно з доповіддю місії, аналогічні дії бойовики робили 11 жовтня і в Петрівському.

"Однак, оскільки відповідних дій не послідувало, заходи щодо відведення сил і засобів не почалися", - заявили в СММ ОБСЄ.

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Водночас місія зафіксувала збільшення кількості обстрілів і вибухів в Донецькій області до 150. У минулому звітному періоді їх кількість склала близько 90.

У Луганській області порушень режиму припинення вогню не зафіксували.