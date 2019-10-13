У День захисника України, 14 жовтня, Зеленський відвідає Донецьку область

Про візит президента на Донеччину повідомила пресслужба Донецької ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"14 жовтня 2019 президент України Володимир Зеленський з робочою поїздкою відвідає Донецьку область", - сказано в повідомленні.

Де саме побуває президент, в ОДА не уточнюють.

Водночас, 14 жовтня в Києві відбудеться "Марш захисників", який очолять ветерани. Його учасники планують пройти до Майдану Незалежності, а потім до Офісу Президента.

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Учасники маршу виступатимуть "проти капітуляції" - надання особливого статусу окупованим районах Донбасу і амністії бойовиків.

Попередня акція "проти капітуляції" відбулася в столиці 6 жовтня, тоді на Майдані зібралося близько 10 000 осіб, організатори зачитали вимоги до влади, зокрема не реалізовувати так звану "формулу Штайнмаєра". Для виконання цих вимог активісти "дали владі" час до 14 жовтня.

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Нагадаємо, раніше в неділю, 13 жовтня голови МВС, СБУ і РНБО звернулися до українців із закликом не брати участі в провокаціях під час проведення масових заходів.

Всього, за даними МВС, на понеділок, 14 жовтня, по всій Україні заплановано понад 300 заходів.

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