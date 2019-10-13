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13.10.19 18:33

Варфоломій привітав ПЦУ з визнанням Елладською церквою

Вселенський патріарх Варфоломій під час святкової літургії привітав Православну церкву України з визнанням Церквою Еллади.

Варфоломій привітав ПЦУ з визнанням Елладською церквою

Про це повідомив у твіттері генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман, інформує Цензор.НЕТ.

"Вселенський Патріарх Варфоломій під час сьогоднішньої святкової літургії привітав Православну Церкву України з її визнанням сестринською Церквою Еллади. Вдячні Матері-Церкві за постійну турботу про Україну", - написав він.

Варфоломій привітав ПЦУ з визнанням Елладською церквою 01

Нагадаємо, напередодні вчора Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ. Після цього в Російській православній церкві заявили, що Елладська церква може зіткнутися з "наслідками" такого рішення.

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