Варфоломій привітав ПЦУ з визнанням Елладською церквою

Про це повідомив у твіттері генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман, інформує Цензор.НЕТ.
"Вселенський Патріарх Варфоломій під час сьогоднішньої святкової літургії привітав Православну Церкву України з її визнанням сестринською Церквою Еллади. Вдячні Матері-Церкві за постійну турботу про Україну", - написав він.
Нагадаємо, напередодні вчора Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ. Після цього в Російській православній церкві заявили, що Елладська церква може зіткнутися з "наслідками" такого рішення.