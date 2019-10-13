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13.10.19 19:51

Два марші відбудуться у Києві в День захисника України. КАРТА

Вулицями столиці 14 жовтня пройдуть дві ходи, по маршруту руху колон проїзд для транспорту буде тимчасово перекритий.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на організаторів заходу, ветерани 14 жовтня вийдуть на Марш опору капітуляції.

"Наші вимоги до президента:

1. Заборонити впровадження особливого статусу для ОРДЛО чи будь-яких інших регіонів України.
2. Заборонити впровадження амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР".
3. Заборонити відведення українських військ від лінії розмежування.
4. Заборонити утворення будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій на території ОРДЛО.
5. Заборонити проведення виборів до будь-яких органів влади чи самоврядування на території ОРДЛО до отримання повного контролю по усій довжині україно-російського кордону.
6. Вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати Будапештський формат перемовин", - йдеться в описі заходу. 

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"Марш спротиву капітуляції – це не політична акція. У цей день ми усі об’єднаємось заради України", - зазначається в публікації.

Також 14 жовтня о 11:00 на Михайлівській площі стартує марш на підтримку Віталія Марківа. "Наша вимога – справедливий суд для Віталія Марківа, незаконно ув’язненого в Італії вже третій рік. В День Захисника України ми вийдемо, щоб запитати у Міністерства закордонних справ України щодо стану "справи Марківа" і вимагати активізації процесу його звільнення, після чого пройдемо колоною до посольства Італії в Києві з вимогою справедливого суду для Віталія", - повідомляють організатори.

При цьому наголошується, що марш є неполітичним, тому учасників закликали використовувати тільки Націнального символіку.

У пресслужбі патрульної поліції столиці попереджають, що одна колона пройде маршрутом від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Банкової, інша — від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Грушевського (площа Конституції).

Після проходження колони рух вулицями буде одразу поновлюватись.Перекриття орієнтовно заплановано на 14:00.

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Два марші відбудуться у Києві в День захисника України 01
Два марші відбудуться у Києві в День захисника України 02

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