Марш опору капітуляції відбудеться в Києві в День захисника України. КАРТА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на організаторів заходу
"Наші вимоги до президента:
1. Заборонити впровадження особливого статусу для ОРДЛО чи будь-яких інших регіонів України.
2. Заборонити впровадження амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР".
3. Заборонити відведення українських військ від лінії розмежування.
4. Заборонити утворення будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій на території ОРДЛО.
5. Заборонити проведення виборів до будь-яких органів влади чи самоврядування на території ОРДЛО до отримання повного контролю по усій довжині україно-російського кордону.
6. Вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати Будапештський формат перемовин", - йдеться в описі заходу.
"Марш спротиву капітуляції – це не політична акція. У цей день ми усі об’єднаємось заради України", - зазначається в публікації.
Зазначимо, що вулицями столиці 14 жовтня пройдуть дві ходи - о 11:00 на Михайлівській площі стартує марш на підтримку Віталія Марківа. По маршруту руху колон проїзд для транспорту буде тимчасово перекритий
У пресслужбі патрульної поліції столиці попереджають, що одна колона пройде маршрутом від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Банкової, інша — від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Грушевського (площа Конституції). Перекриття орієнтовно заплановано на 14:00.
Після проходження колони рух вулицями буде одразу поновлюватись.