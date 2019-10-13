Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео - "Радіо Свобода"

































































































"Марш спротиву капітуляції - це не політична акція. Цього дня ми всі об'єднаємося заради України", - наголошується в публікації організаторів заходу

"Наші вимоги до президента:

1. Заборонити впровадження особливого статусу для ОРДЛО чи будь-яких інших регіонів України.

2. Заборонити впровадження амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР".

3. Заборонити відведення українських військ від лінії розмежування.

4. Заборонити утворення будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій на території ОРДЛО.

5. Заборонити проведення виборів до будь-яких органів влади чи самоврядування на території ОРДЛО до отримання повного контролю по усій довжині україно-російського кордону.

6. Вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати Будапештський формат перемовин", - йдеться в описі заходу.

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