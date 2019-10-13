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13.10.19 19:51

Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОрепортаж

Ветерани війни на Донбасі і прості українці вийшли на Марш спротиву капітуляції в Києві.

Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео - "Радіо Свобода"

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Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 02
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 03
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 04
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 05
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 06
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 07
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 08
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 09
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 10
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 11
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 12
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 13
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 14
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 15
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 16
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 17
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 18
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 19
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 20
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 21
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 22
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 23
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 24
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 25
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 26
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 27
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 28
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 29
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 30
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 31
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 32
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 33
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 34
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 35
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 36
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 37
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 38
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 39
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 40
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 41
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 42

Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 43
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 44
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 45
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 46
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 47
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 48

"Марш спротиву капітуляції - це не політична акція. Цього дня ми всі об'єднаємося заради України", - наголошується в публікації організаторів заходу

"Наші вимоги до президента:

1. Заборонити впровадження особливого статусу для ОРДЛО чи будь-яких інших регіонів України.
2. Заборонити впровадження амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР".
3. Заборонити відведення українських військ від лінії розмежування.
4. Заборонити утворення будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій на території ОРДЛО.
5. Заборонити проведення виборів до будь-яких органів влади чи самоврядування на території ОРДЛО до отримання повного контролю по усій довжині україно-російського кордону.
6. Вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати Будапештський формат перемовин", - йдеться в описі заходу.

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