Давайте не робити подарунків нашим недругам, які мріють бачити наші чвари, разом ми непереможні, - Зеленський у зверненні до Дня захисника України

Про це йдеться в зверненні президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня захисника України, передає Цензор.НЕТ.
Насамперед, Зеленський закликав "кожного представника сил правопорядку" поважати конституційне право громадян на мирний протест, гарантувати їхню безпеку.
"Друге.
Звертаюся до всіх, хто братиме участь в акціях.
Чую й дослухаюся до вашої думки. Україна – вільна та демократична держава, де кожен має право бути почутим.
14 жовтня у столиці буде багато ветеранів і добровольців. Розумію ваш острах щодо подальшого врегулювання ситуації на Донбасі. Ви цілком справедливо не хочете, щоб те, за що ви воювали, виявилося марним.
І не допустите, щоб пам’ять про загиблих бойових побратимів і посестер було зраджено. Обіцяю вам як Президент України і Верховний Головнокомандувач Збройних сил, що і я ніколи цього не допущу.
Ви неодноразово казали, що ветерани, як ніхто інший, хочуть миру. Та не будь-якого, а справедливого.
Я знаю це і запевняю вас – тільки так і буде.
І не може бути інакше. Бо 20 травня я присягнув усіма справами боронити суверенітет і незалежність України.
Я вірний цій клятві і залишатимуся вірним їй завжди.
Вірю, що у цей день гарячі серця не затьмарять здорового глузду. Прошу вас – будьте розсудливими, дійте відповідально, у рамках закону та громадського порядку.
І, будь ласка, не піддавайтесь на провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення.
Завтра – наше українське національне свято. Тож давайте цього дня не робити своїми ж руками подарунків для наших недругів. Вони мріють побачити у наших лавах розбрат, чвари та хаос. І дуже бояться, що українці будуть єдиними й згуртованими.
Бо тоді – ми сильні.
Бо тоді – непереможні.
Тож на заздрість усім доведімо, що ми, українці, – вільний, цивілізований, а головне – мудрий народ. Пам'ятаймо про це. Слава Україні", - зазначив президент.