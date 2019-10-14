На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України, підготовлену Канадою, - глава української делегації Чернєв

Про це в фейсбуці написав глава української делегації, народний депутат фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ухвалили доповідь щодо України. В ній нашими канадійськими колегами був зроблений ґрунтовний та збалансований аналіз щодо російсько-української війни; економічних реформ; реформ в сфері оборони та безпеки та ситуації зі свободою слова", - пише він.

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Політик також повідомив, що Україна запропонувала правки щодо термінології.

"Ми запропонували правки щодо термінології (адже важливо називати речі своїми іменами), а також дещо проапдейтили статус справ з реформами в Україні. За останні 1,5 місяці було прийнято багато необхідних законів. Тож євроатлантична спільнота має про це дізнатись). Всі важливі правки, внесені нами, були враховані", - написав Чернєв.

Він також додав, що в резолюцію до доповіді про загрози розповсюдження ядерного озброєння Україна внесла важливий пункт щодо нагадування про невиконання Будапеського Меморандуму.

Як повідомлялося, доповідь щодо ситуації в Україні учасникам засідання Парламентської асамблеї НАТО у Лондоні представила сенатор із Канади Джейн Корді (Jane Cordy).