Жоден правоохоронний орган не стверджував, що син Байдена здійснював які-небудь правопорушення за роки роботи в Burisma, - адвокат Месірес

Зробити це довелося для того, щоб не давати приводів висувати претензії з приводу конфлікту інтересів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Гантера Байдена, опубліковану адвокатом Джорджем Месіресом. Син політика обіцяв, що не працюватиме на іноземні фірми, якщо батько переможе на президентських виборах у 2020 році.

"Гантер завжди розумів, що за його батьком завжди пильно стежитимуть. Він не думав, що опиниться під шквалом фальшивих обвинувачень з боку президента США", - йдеться в заяві.

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Також у документі є коментар про роботу Гантера Байдена в раді директорів української енергетичної компанії Burisma.

"Гантер залишив пост у Burisma у квітні 2019 року. Попри ретельну перевірку, жоден з правоохоронних органів, ні вітчизняних, ні закордонних, не стверджував, що Гантер здійснював правопорушення в будь-який момент протягом свого п'ятирічного терміну", - зазначив Месірес.

За його словами, Гантер Байден займався цією бізнес-діяльністю самостійно. "Він не вважав за доцільне обговорювати свою діяльність з батьком, і він цього не робив. Гантер завжди розумів, що його батько повністю і однозначно буде керуватися тільки американською політикою, незалежно від його впливу на професійні інтереси Гантера", - повідомив у заяві його адвокат Джордж Месірес

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.