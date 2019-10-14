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14.10.19 08:38

Ворог за добу 21 раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

13 жовтня збройні формування РФ та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ворог за добу 21 раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:

- двічі поблизу Пісків - з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- біля Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Павлополя - з міномета калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Чермалика - зі станкових автоматичних гранатометів;
- поблизу Пищевика - з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів:

- шість разів поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі в районі Золотого - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Світлодарська і Попасної - з автоматичних станкових гранатометів;
- біля Зайцевого - з озброєння БМП-1;
- у районі Луганського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Південного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Кримського - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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"За минулу добу жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил унаслідок обстрілів не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли:

- двічі неподалік Новотроїцького - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Лебединського - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано ворожий обстріл з РПГ і стрілецької зброї в районі Хутора Вільного.

"Упродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашого боку не було", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 21 раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01
Ворог за добу 21 раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 02

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