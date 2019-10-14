Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

День захисника України офіційно встановлено 14 жовтня 2014 року Указом Президента "з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві та на підтримку ініціативи української громадськості".

Нагальна потреба у загальнодержавному святі, яке б замінило радянське 23 лютого, особливо гостро постала після незаконної окупації Росією Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей, коли в українському суспільстві як реакція на збройну агресію РФ посилилися тенденції декомунізації — відмови від радянських символів і свят.

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Дату 14 жовтня обрано не випадково, адже саме цього дня в Україні відзначається День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, а також річниця створення УПА. З давніх-давен Богородиця була покровителькою українського козацтва й усіх українських збройних формувань. На свято Покрови в Україні відбувалася Велика рада, на якій обирали гетьмана і визначали, як козацтву жити далі.

День захисника України є державним святом і неробочим днем.

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