"Залучається в специфічних, часто критичних для президента моментах", - Пристайко про роль радника Зеленського Єрмака

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, радник залучається для виконання конкретних "чутливих" доручень, тоді як міністр займається координацією роботи міністерства і посольств по всьому світу. Пристайко запевняє, що за попередньої влади діяв схожий алгоритм: переговори "нормандського формату" координував заступник Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

"У різні часи, в адміністрації президента я працював і до цього, були різні конфігурації. В принципі нічого такого нового в цій структурі немає. Вона зручна іноді для виконання конкретних доручень. Ви ж бачите, що пан Єрмак дійсно залучається в специфічних, часто критичних для президента моментах", – сказав Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії Зеленського у зовнішній політиці контролює Єрмак, який до вчорашнього дня займався зйомками кіно. МЗС відсторонений від процесу, - Безсмертний

21 травня цього року президент Володимир Зеленський призначив юриста та кінопродюсера Андрія Єрмака своїм помічником. Серед іншого, відомо, що він відповідає за координацію переговорних процесів щодо обмінів та звільнення громадян України, які утримуються з політичних мотивів у Росії та на підконтрольній їй території.