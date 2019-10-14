Україна існує тільки тому, що існують її захисники. Хто цього не розуміє, приречений на рабське існування, - Турчинов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Друзі, вітаю всіх захисників України зі святом!

Логічно, що це свято ми відзначаємо сьогодні, на Покрову Пресвятої Богородиці. За легендою, під час облоги Візантії Аскольдом (так, тим самим Київським князем) мешканці Царгорода звернулися з молитвою до Богородиці і вона їх вкрила своїм покровом, що зробило їх невидимими для Аскольда та його дружини. Він, до речі, разом зі своїми вояками, згідно з легендою, після тієї облоги став християнином, прийнявши хрещення.

Без пафосу хочу сказати, що Україна існує тільки тому що існують її захисники! І той, хто цього не розуміє або не хоче зрозуміти, приречений на рабське існування", - йдеться в привітанні Турчинова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незалежна Україна починається за спиною солдата в окопі на передовій, - Турчинов

"Хотів би щоб у цей день ми, в першу чергу, згадали тих хлопців і дівчат, які, захищаючи країну, віддали за неї своє життя... Саме відповідальність перед їхньою пам’яттю їхніми родинами примушують нас сьогодні гідно боронити нашу державу, давати відсіч ворогу і зміцнювати наш оборонний потенціал.

Тільки з сильною Україною будуть рахуватися і партнери, і вороги! Зі святом! Нехай Господь береже вас та ваші родини!" - додав він.