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14.10.19 11:25

"Прем'єр Гончарук приїхав на концерт, влаштований убивцею Олеся Бузини, виступає на фоні атрибутів нацистів", - прихильниця Януковича Лукаш просить її "розбудити"

Соратниця президента-втікача Віктора Януковича Олена Лукаш обурена відвідуванням прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком концерту для ветеранів російсько-української війни.

"Прем'єр Гончарук приїхав на концерт, влаштований убивцею Олеся Бузини, виступає на фоні атрибутів нацистів", - прихильниця Януковича Лукаш просить її "розбудити"

Про це написав у фейсбуці президент Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Пирогова (ПДМШ) Геннадій Друзенко, передає Цензор.НЕТ.

Так, Лукаш, висловивши своє обурення з приводу перебування Гончарука на концерті української рок-групи "Сокира Перуна" для ветеранів, яка на її думку "пропагує нацизм", попросила, щоб її "розбудили".

"Кращого подарунка на Покрову годі було придумати! Допоможіть (генпрокурору. - Ред.) Рябошапці розбудити Лукаш. Якщо жінка просить, їй не можна відмовляти", - з іронією прокоментував Друзенко пост Лукаш.

Премєр Гончарук приїхав на концерт, влаштований убивцею Олеся Бузини, виступає на фоні атрибутів нацистів, - прихильниця Януковича Лукаш просить її розбудити 01

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Премєр Гончарук приїхав на концерт, влаштований убивцею Олеся Бузини, виступає на фоні атрибутів нацистів, - прихильниця Януковича Лукаш просить її розбудити 02

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