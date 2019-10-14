Глави МЗС країн-членів ЄС хочуть почути від Пристайка інформацію про хід реформ в Україні, - Могеріні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок у Люксембурзі.

"Важливо, що ми сьогодні приймаємо міністра закордонних справ України. Сьогодні важливо підтримувати увагу Євросоюзу і міжнародного співтовариства до цього (до держави Україна. – Ред.)", - наголосила Могеріні.

Вона зазначила, що глави МЗС країн-членів ЄС хочуть почути від міністра закордонних справ України Вадима Пристайка інформацію про хід реформ, що проводяться новим українським урядом.

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"Євросоюз найбільше підтримує реформи в Україні, а також територіальну цілісність і суверенітет країни", - заявила високий представник ЄС.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у понеділок здійснює робочі візити до Люксембурга і Брюсселя.

У Люксембурзі міністр візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ, у Брюсселі – у засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ.