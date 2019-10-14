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14.10.19 12:04

Нацполіція Києва долучилася до акції #FreeMarkiv. ФОТО

На будівлі головного управління Нацполіції на вул. Володимирській, 15 у Києві вивісили банер із написом "Свободу захиснику України Віталію Марківу" та #FreeMarkiv.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нацполіція Києва долучилася до акції #FreeMarkiv 01

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Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, відбудеться марш на підтримку Марківа. Активісти вимагають справедливого суду для Віталія Марківа, незаконно ув'язненого в Італії вже третій рік.

Як відомо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

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