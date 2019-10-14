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14.10.19 12:09

За минулий тиждень вогонь забрав життя 46 осіб, - ДСНС

Упродовж минулого тижня, із 7.10 по 13.10, під час пожеж в Україні загинуло 46 осіб, на водних об'єктах - 13.

За минулий тиждень вогонь забрав життя 46 осіб, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 867 надзвичайних подій. У результаті вжитих заходів врятовано 55 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 444 пожежі та не допущено знищення вогнем 490 будівель і 53 од. техніки. На пожежах загинуло 46 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 797 тис. грн.

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Також повідомляється, що від початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 286 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 836 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 13 осіб.

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