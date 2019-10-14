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14.10.19 12:24

"Марківу свободу!" - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля Міністерства закордонних справ зібралися активісти, друзі та рідні нацгвардійця Віталія Марківа, якого в липні італійський суд засудив до 24 років ув'язнення. Акцію також відвідав ексв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники акції передали звернення до Міністерства закордонних справ з вимогою активізації процесу звільнення Віталія Марківа.

Після цього колона учасників акції вирушила до посольства Італії, де відбулася її друга частина - передача звернення із закликом до італійської влади звільнити нацгвардійця.

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Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 01
Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 02
Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 03
Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 04
Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 05
Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 06

Фото/відео - Олег Богачук

Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 07
Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 08
Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 09
Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 10

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

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