Нобелівську премію з економіки присудили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це оголосили в понеділок у Шведській королівській академії наук.

Ці три економісти стали лауреатами премії за "їхній експериментальний підхід до полегшення глобальної бідності", повідомили в академії наук.

Лауреати представили новий підхід до того, як отримати відповіді на питання про те, як краще боротися з бідністю, пояснили в академії.

Дослідження Банерджі, Креймера і Дюфло, зокрема, дозволили поліпшити програми освіти для більш ніж 5 млн дітей в Індії, а також посприяли наданню субсидій на профілактичну медичну допомогу в багатьох країнах, йдеться в пресрелізі Нобелівського комітету.

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Дюфло, яка народилася в 1972 році, стала наймолодшим в історії лауреатом премії з економіки, а також - лише другою жінкою, якій присуджується ця премія. У 2009 році першою жінкою-лауреатом премії з економіки стала Елінор Остром.

У 2018 році лауреатами премії стали американські економісти Вільям Нордхаус і Пол Ромер. Тоді премію економістам присудили за "інтеграцію інновації та впливу клімату з економічним зростанням".

Премія шведського національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля, неофіційно звана Нобелівською премією з економіки, вручається з 1969 року. Премію заснував Банк Швеції до свого 300-річного ювілею, вона не є однією з премій, на які передбачав виділення коштів Нобель. Попри це лауреатів премії з економіки оголошують разом з лауреатами премії з фізики, хімії, медицини, літератури та миру. Оголошення лауреатів премії з економіки завершує нобелівський тиждень.

У період з 1969 до 2018 року премія була вручена 50 разів, її отримала загалом 81 особа.

Розмір премії в 2019 році становить 9 млн шведських крон (приблизно $1 млн), її розділять порівну між лауреатами.