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14.10.19 13:49

Гончарук про реакцію на відвідування ним ветеранської вечірки: "Найменше, що я міг зробити для наших захисників"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що політизація його вчорашнього походу на ветеранську вечірку в київському Docker pub абсолютно недоречна.

Гончарук про реакцію на відвідування ним ветеранської вечірки: "Найменше, що я міг зробити для наших захисників"

Про це він написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"У Програмі діяльності нашого Уряду ми окремо прописали, що ставлення до ветеранів у суспільстві має бути шанобливим та поважливим! Починати треба з власного прикладу.

Привітати зі святом тих, хто, жертвуючи своїм життям та комфортом, захищає нашу країну, - найменше, що я міг учора зробити", - написав він.

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Гончарук наголосив, що далі вчинки говоритимуть голосніше за слова.

"Перше, що я можу вже задекларувати, - у Держбюджеті-2020 наша команда заклала найбільші в історії видатки на безпеку та оборону. Гідні умови життя для захисників - наш пріоритет.

Десятки тисяч українців загинули, захищаючи Україну. Десятки тисяч наших хлопців кожен день продовжують захищати наше мирне небо чи то в Києві, чи то в Маріуполі, чи у Львові. Ми ніколи не зрадимо їх та Україну!" - резюмував прем'єр.

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Гончарук про реакцію на відвідування ним ветеранської вечірки: Найменше, що я міг зробити для наших захисників 01

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