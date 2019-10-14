Офіс Президента не реагував на попередження посольства України про можливе заморожування військової допомоги з боку влади США, - Чалий

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Чалий сказав в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.

"Я відверто не знаю, як пов'язане між собою питання надання допомоги із перемовинами Трампа і Зеленського. Однак якщо це відповідає дійсності, то подібний крок завдав би значної шкоди українсько-американським відносинам у сфері безпеки і оборони. Це було би, звичайно, використано третьою стороною - Росією", - сказав він.

Дипломат зазначив, що влада США не сповіщала українське посольство про можливе припинення військової допомоги.

"Через свої канали я дізнався, що деякі компанії, які б мали укладати із нами контракти в цьому напрямі, затримують процедуру. Це, відповідно, могло призвести до того, що ми просто не встигли б отримати військову допомогу до 30 вересня, до завершення бюджетного року в США", - повідомив Чалий.

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Він також акцентував, що команда Офісу Президента не реагувала на інформацію посольства України в США щодо можливого ​​заморожування військової допомоги з боку американської влади. У зв'язку з чим, як зазначає дипломат, йому довелося просити про це конгресменів.

"Не маючи доручення з Києва, але поінформувавши українську владу про ситуацію, не отримавши від них жодної відповіді на кілька моїх запитів щодо наших наступних дій, я зробив певні кроки самостійно. Використавши при цьому надані раніше посольству директиви щодо збільшення військово-технічної допомоги з боку США. Я звернувся до представників Конгресу, Сенату, щоб вони звернули увагу на це питання, щоб допомога надійшла вчасно", - заявив Чалий.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів з Конгресу про причини такого рішення.

Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.