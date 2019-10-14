Порядок у столиці охороняють 800 патрульних поліцейських. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку Патрульної поліції України у Facebook.

"Охорону публічного порядку та безпеки, крім патрульних, забезпечують також колеги з інших підрозділів Національної поліції та військовослужбовці Національної гвардії", - йдеться в повідомленні.

"Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі, щоб кожний мешканець та гість столиці почувався в безпеці", - додали в поліції.

Також дивіться: З нагоди Дня захисника в Україні відбудеться майже 450 заходів за участю понад 200 тисяч осіб, - Фацевич. ВIДЕО

Патрульні закликають з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки, не порушувати закон, дотримуватися публічного порядку та "не вестися на провокації".

"Окремо нагадаємо про заборону приносити із собою предмети та речовини, які становлять небезпеку для інших громадян, розпивати алкогольні напої та з’являтися в нетверезому стані у громадських місцях", - додали в поліції.



























