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14.10.19 15:51

Священники ПЦУ вшанували в Києві пам'ять полеглих захисників України

Священнослужителі Православної церкви України провели біля Стіни пам'яті поруч із Михайлівським Золотоверхим монастирем літургію в пам'ять про загиблих захисників України.

Священники ПЦУ вшанували в Києві пам'ять полеглих захисників України

Разом зі священиками в службі взяли участь сім'ї загиблих бійців і ветерани АТО (ООС), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У Михайлівському соборі відбулась урочиста служба з нагоди свята Покрови, за участю архієреїв ПЦУ. Як повідомив керівник Синодального управління військового духовенства митрополит Іоанн, сьогодні "Служби Божі за Небесне покровительство українським воїнам" відбуваються у багатьох містах України, а також у зоні проведення ООС. Священники також проводять літургії у пам’ять про загиблих бійців.

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