Питання Криму не обговорюватиметься в "нормандському форматі". Тему закрито, - Пєсков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ми уважно ознайомилися з основними висловлюваннями президента Зеленського, особливо, які стосуються процесу врегулювання на південному сході України, Мінських домовленостей тощо, зроблені ним під час пресмарафону", - сказав Пєсков.

За його словами, за всієї поваги Кремль не міг присвятити таку кількість годин перегляду всього процесу спілкування зі ЗМІ.

"Ще раз повторюю - основні його заяви були прочитані, були повідомлені президентові Путіну", - сказав він.

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Водночас він наголосив, що про винесення питання про повернення Криму на "нормандський формат" або якийсь інший формат "не може бути й мови".

"Це питання було закрите свого часу, причини цього добре відомі, предтеча цього також добре відома, будь-яких інших обговорень в інших форматах, у будь-яких форматах неможливе", - підкреслив він.