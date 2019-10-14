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14.10.19 16:04

"Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Представники "Свободи" і "Правого сектора" зібралися сьогодні в Києві, щоб пройти маршем до Офісу Президента і передати підписаний низкою державних і обласних адміністрацій меморандум проти імплементації особливого статусу Донбасу та "формули Штайнмаєра".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед тим як вирушити до Офісу Президента, учасники маршу провели мітинг біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

"Головна вимога цьогорічного Маршу – не допустити втрати територіальної цілісності та державного суверенітету України ні через реалізацію т. зв. "формули Штайнмаєра", ні через розпродаж землі і пограбунок українців олігархами та іноземним капіталом", - зазначають організатори на сторінці заходу в соцмережі.

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Після мітингу на Банковій і передачі згаданих вимог президенту Зеленському марш завершився.

Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 01
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 02
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 03
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 04
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 05
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 06
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 07
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 08
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 09
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 10
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 11
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 12
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 13
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 14
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 15
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 16
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 17
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 18
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 19
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 20
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 21

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