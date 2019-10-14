"Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Перед тим як вирушити до Офісу Президента, учасники маршу провели мітинг біля пам'ятника Тарасу Шевченку.
"Головна вимога цьогорічного Маршу – не допустити втрати територіальної цілісності та державного суверенітету України ні через реалізацію т. зв. "формули Штайнмаєра", ні через розпродаж землі і пограбунок українців олігархами та іноземним капіталом", - зазначають організатори на сторінці заходу в соцмережі.
Після мітингу на Банковій і передачі згаданих вимог президенту Зеленському марш завершився.