Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції Гідності

Про це Портнов повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, в країні вже півтора місяця, як призначено головного прокурора, але досі немає жодної його дії у справі Майдану. Думаю, не треба робити вигляд, що питання розсмокчеться саме собою. Досі в офісі прокуратури діє злочинна організація, метою якої була реабілітація осіб, причетних до розстрілів співробітників міліції і провокацій убивств учасників Майдану, розкрадань зброї, захоплення військових частин і державних установ", - йдеться в повідомленні.

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Портнов закликав генпрокурора публічно відповісти на питання, чому "не звільнені функціонери майданного підрозділу ГПУ та на якій підставі відбувається суд над співробітниками "Беркута"".

Він зазначив, що необхідно оголосити амністію співробітникам "Беркута", які звинувачуються у вбивствах учасників Революції Гідності або почати розслідування проти майданівців.

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