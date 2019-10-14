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14.10.19 16:35

Представники української діаспори не змогли пройти на виборах до польського парламенту

У неділю, 13 жовтня о Польщі відбулися вибори до Сейму. Перемогла правляча партія "Право і справедливість". Представники української діаспори не змогли потрапити в парламент.

Представники української діаспори не змогли пройти на виборах до польського парламенту

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Наше слово" - газету українців у Польщі.

Так, до парламенту не потрапив Мирон Сич, якого видання називає "головною надією української меншини". Він балотувався від партії "Громадянська коаліція" і отримав 4353 голоси, а для того, щоб стати депутатом, потрібно було щонайменше 6000 голосів.

Інші українські кандидати зі списку цієї партії, Мирослава Керик і Ксенія Довгань-Доманська, здобули прихильність приблизно по пів тисячі виборців.

Досить низький результат показали натуралізовані уродженці України в списках "лівих", Олеся Івченко і Максим Капланський, вони ледве досягають трьох сотень виборців.

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Серед друзів української меншини за списками "Громадянської коаліції" в Сейм пройшли Адам Шлапка, Томаш Сємоняк, Яцек Протас, Павло Коваль і Міхал Щерба.

У новому складі Сейму буде і чимало критиків України. Так, до парламенту потрапив представник "православного" меншини Євген Чіквін з Підляшшя. Видання "Przegląd Prawosławny", редактором якого він є, активно критикує незалежність Православної церкви України.

За списками націоналістів пройшов Роберт Вінницький, який, за прогнозом газети, з трибуни Сейму продовжить критикувати українців і Україну.

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За списком правлячої партії в Сейм потрапив Томаш Жимковський. Раніше він з парламентської трибуни заявляв, що під час церковної процесії в Перемишлі "бандерівці" напали на "польського громадянина".

Польська правляча партія "Право і Справедливість" перемогла на парламентських виборах в суботу. Вона зуміла трохи поліпшити свій результат у порівнянні з виборами 2015 року.

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