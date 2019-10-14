Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі. ВIДЕО

Глава держави в рамках поїздки до Донецької області взяв участь в урочистому заході, присвяченому Дню захисника України. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Такі моменти дійсно є моментами істини, коли у цілого народу є тільки два шляхи. Перший – здатися, і назавжди зникнути із лиця землі. Або ж народитися вдруге, усупереч усьому, на зло усім ворогам підвестися на ноги, обтрусити пил, обтруситися і сказати: "Ні, не дочекаєтеся!" Ми обрали саме цей шлях. Чому? Відповідь буде проста, бо ми – українці - вільні і незламні. Ми – українці і цим усе сказано", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання Криму не обговорюватиметься в "нормандському форматі". Тему закрито, - Пєсков

Він не сумнівається у тому, що українські громадяни, які у потрібний час пішли захищати Батьківщину у джинсах та кросівках, навіть без належної зброї, тепер змужніли, стали вправними та загартованими. Вони стоять на сторожі національних інтересів та безпеки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш опору капітуляції відбувається в Києві. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Наша Конституція каже, що Україна незалежна, суверенна, унітарна і демократична держава. І якщо хтось не згоден із цими словами і хоче цьому заперечити, то йому доведеться мати справу з вами, з нашими захисниками", - сказав Зеленський.

Були часи, нагадав він, коли усією країною ми жили занадто безтурботно і не думали про те, що може бути війна. Тоді держава не дбала належним чином про своє війська, не була готова до війни. Ціна такої недалекоглядності, наївності та довірливості виявилася надто високою - ми втратили частину своїх територій, велику кількість співвітчизників. "Анексований Крим та початок війни на Донбасі, річки жахливих новин про кількість жертв, обстрілів, захоплених населених пунктів. Це все була шокова терапія, немов дві тисячі вольтів пропустили тілом нашої рідної України", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американські дипломати побажали українцям провести День захисника без насильства і з повагою до героїв

Він вручив захисникам державні нагороди та подякував усім, хто боронить Україну від ворогів. "Дякуємо вам за вашу відвагу, дякуємо вам за вашу доблесть, за характер, за дух, за волю, за витримку, за мирний сон в українських містах та селах, за те, що тримаєте небо", - підкреслив президент.

Як повідомлялося, українці у понеділок, 14 жовтня, відзначають День захисника України та свято Покрови Пресвятої Богородиці.