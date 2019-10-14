"Багато років працювали пліч-о-пліч", - Столтенберг відзначив реформи Порошенка для членства України в НАТО

Про це він сказав під час заходів в рамках Парламентської асамблеї НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс підтримує рух України до подальшої європейської інтеграції, зокрема, до членства в ЄС.

"Ми вважаємо, що потрібно зосередитись насамперед на реформах, на модернізації країни", – зауважив він.

"Я бачу президента Порошенка тут в залі. Ми в свій час із ним дуже багато років працювали пліч о пліч", – сказав Єнс Столтенберг.

Він зауважив, що Альянс посилює підтримку України та співпрацю в умовах продовження дестабілізації ситуації на сході країни та в Криму.

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"Після інциденту із захопленням українських кораблів в Азовському морі у Керченській протоці ми вирішили робити більше у військово-морській сфері. Ми працюємо з морською академією в Одесі", – розповів він.

Він повідомив, що за декілька тижнів Північноатлантична рада прибуде в Україну з візитом, "щоб висловити свою міцну політичну підтримку".

"А ми як члени Альянсу посилюємо практичну підтримку України. Тому що ця підтримка допомагає не тільки Україні, але й загалом підтримує той порядок, який заснований на правилах. Що дуже важливо для всіх нас", – наголосив Генсек НАТО.

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Він висловив сподівання, що партнерство України і НАТО і надалі посилюватиметься.

"Це добре і для НАТО, і для України для модернізації наших інститутів безпеки і оборони", – сказав Генеральний секретар Альянсу.