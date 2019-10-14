"Задовільна картина планів", - Могеріні про врегулювання на Донбасі

Про це вона заявила в Люксембурзі на пресконференції після спілкування з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми вітали нового міністра закордонних справ України (Вадим Пристайко. – Ред). Ми отримали від нього дуже вичерпну інформацію, і я б сказала задовільну картину тих планів, які уряд має щодо реформ в країні", - наголосила вона.

Могеріні Могеріні також додала, що Європейський Союз вкотре підтверджує свою готовність допомагати Україні в досягненні поставлених планів, а також розділяє позицію у захисті своєї територіальної цілісності та суверенітету.

"Ми й надалі будемо підтримувати Україну, її суверенітет та цілісність території. Європейський Союз продовжить дотримуватись політики невизнання незаконної анексії Криму та Севастополя… Ми вирішили продовжувати підтримувати Україну та український народ і в цей час", - сказала вона.

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