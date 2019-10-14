Суд у РФ залишив за ґратами активіста Котова, який виходив на пікети на підтримку українських в'язнів

Як передає Цензор.НЕТ, про це передає "Новая газета".

Суддя Ніна Шарапова на початку засідання прочитала всі 13 апеляційних скарг адвокатів. Вони просили виправдати Котова і скасувати вирок, а також винести окрему ухвалу про незаконне переслідування активіста. Адвокати вважають, що суд не взяв до уваги показання свідків захисту, а вирок винесли з порушенням Кримінального кодексу. Водночас прокурор просив залишити вирок без змін.

На відміну від Тверського суду Москви в Мосміськсуді досліджували відеозапис, на якому видно, як Котов виходить з метро і нічого не скандує, а його затримують правоохоронці. Незважаючи на запис, вирок не змінили.

Сам Котов не визнав провину. Він упевнений, що його засудили тільки за участь в мирних акціях, тому волонтер вимагає повного виправдання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС продовжив санкції проти "Петрова", "Боширова" та ще двох росіян

Костянтина Котова засудили за статтею 212 Кримінального кодексу Росії. Вона стосується реального ув'язнення за "багаторазове порушення правил проведення публічних заходів" і з'явилася в Кримінальному кодексі Росії в 2014 році. Першим, кого засудили за нею, став активіст Ільдар Дадіна, він отримав три роки колонії. У 2017 році Конституційний суд трохи "пом'якшив" статтю. Для її застосування дії людини повинні "бути небезпечним для суспільства". Після рішення Конституційного суду так звану "дадінську" статтю не застосовували два роки.

Костянтин Котов неодноразово влаштовував пікети на підтримку українських політв'язнів і моряків, також він носив їм передачі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти засудили кримського татарина на 10 років ув'язнення за причетність до добровольчого батальйону