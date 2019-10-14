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14.10.19 19:45

"Це питання відкладене", - заступник голови ОП Костюк про розведення сил на Донбасі

Відвести сили і засоби в Золотому можна тільки після стійкого припинення вогню. Тому це питання поки що відкладене.

"Це питання відкладене", - заступник голови ОП Костюк про розведення сил на Донбасі

Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник голови Офісу Президента України Юрій Костюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується розведення, абсолютно зрозумілі острахи. Навіть більше, я хочу сказати, що наразі це питання (розведення. — Ред.)  відкладене. Щоби воно відбулося, потрібні певні умови, має бути стале припинення вогню певну кількість днів, якого не відбулось", — сказав він.

Костюк також наголосив, що в Станиці Луганській, де сили вже розвели, є українська поліція та інші правоохоронці, тому не можна говорити, що після відведення нікому буде забезпечувати безпеку місцевих жителів.

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