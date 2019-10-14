Ворог порушив перемир'я 7 разів від початку доби 14 жовтня, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаївська – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;

біля Лебединського з напрямку Саханки – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Водяного з напрямку Пікузів – з озброєння БМП-1;

неподалік Опитного з напрямку Веселого – зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік Хутора Вільного з напрямку Золотого-5 з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.