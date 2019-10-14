Верховний суд скасував рішення Київради про заборону продавати алкоголь вночі

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, відповідне рішення є в Єдиному реєстрі судових рішень.

Постанову Київради №19/1023 від 10 квітня 2017 року про заборону продажу алкоголю вночі визнали незаконною суд першої інстанції — Окружний адмінсуд Києва, а потім Київський апеляційний адміністративний суд.

Київрада подала касаційну скаргу, але Верховний суд залишив у силі рішення попередніх інстанцій. Зазначимо, що йдеться саме про постанову №19/1023 від 10 квітня 2017 року.

Водночас чинна заборона на продаж алкоголю діє на підставі рішення Київради №1529/5593 від 27 вересня 2018 року.

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