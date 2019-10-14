ООН визнала, що Росія порушує Женевські конвенції, - Єльченко

Україна подякувала керівництву Організації Об'єднаний Націй за офіційне визнання порушень Росією Женевських конвенцій. З такою заявою виступив у понеділок постпред України при ООН Володимир Єльченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Згідно з доповіддю (генсека ООН. – Ред.), Російська Федерація заохочує переміщення власного населення на півострів, що є прямим порушенням Женевських конвенцій і явною ознакою намагань змінити демографічну структуру Криму", - заявив глава Українського представництва при ООН.

У цьому зв'язку Єльченко зауважив, що Україна очікує подальших кроків від ООН, спрямованих на припинення цих незаконних дій з боку Росії, а також на запобігання наслідків подібної діяльності окупаційної влади.

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Доповідь генсека ООН про стан виконання української резолюції щодо захисту прав людини в тимчасово окупованому Криму була озвучена в понеділок на засіданні Третього комітету Генасамблеї ООН. У цьому зв'язку Єльченко подякував керівництву Організації за підготовку документа, а також за випуск інших доповідей щодо Криму.

Єльченко, крім того, звернув особливу увагу на основні причини порушень прав людини в Криму, а саме на іноземну агресію й тимчасову окупацію Росією українського півострова.

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