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14.10.19 21:25

Україна не погодиться на федералізацію заради миру на Донбасі, - Пристайко

Україна залишиться унітарною державою. Вона не буде змінювати конституцію і здійснювати "федералізацію", як того хотілося б Росії.

Україна не погодиться на федералізацію заради миру на Донбасі, - Пристайко

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, виступаючи на слуханнях в комітеті Європарламенту із закордонних справ в Брюсселі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє вз посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна має чіткі "червоні лінії". Перше - Україна залишиться унітарною державою. Друге - вона не буде змінювати своєї конституції і здійснювати якусь "федералізацію", чого хоче Росія. Третє - ми будемо проводити вибори на цих територіях згідно з українським законодавством і під наглядом і за правилами ОБСЄ, коли ситуація з безпекою це дозволить", - сказав він, виступаючи на слуханнях в комітеті Європарламенту із закордонних справ у Брюсселі.

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Міністр пояснив, що повинно бути повне виведення російських військ, а також всіх воєнізованих формувань, а також відновлений контроль України над державним кордоном.

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