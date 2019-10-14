Підтримка українцями Зеленського, Разумкова і Гончарука знизилася, - опитування КМІС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології, який опублікував 14 жовтня результати своїх соціологічних досліджень.

З 9 по 11 жовтня КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Під час опитування проведено 1200 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитування КМІС, яке було проведене с 16 по 19 вересня 2019 року (опитано 1500 респондентів).

Так, в жовтні порівняно з вереснем знизилася кількість тих, хто позитивно ставиться до трьох перших осіб держави: президента Зеленського (73% і 66%), прем'єр-міністра Гончарука (17% і 10%) і спікера парламенту Разумкова (33% і 27%).

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За балансом позитивного і негативного ставлення (Додаток, таблиця 1а) у жовтні 2019 на першому місці Зеленський (баланс +57%), Разумков (+19) і Вакарчук (-1%), далі йдуть Гончарук (-4%), Бойко (-9%), Тимошенко (-13%), Порошенко (-54%)

Зауважимо, що рівень знання Гончарука і Разумкова невисокий: першого не знають 48% опитаних українців, другого – 36% (до того ж, рівень знання голови Верховної Ради коливається: в вересні його не знали 31%). Дещо зросло число тих, хто позитивно ставиться до Бойко і Тимошенко. Ставлення до Вакарчука і Порошенко практично не змінилося.

64% опитаних тією чи іншою мірою схвалюють дії та заяви президента Володимира Зеленського в вересні та жовтні цього року, 22% - тією чи іншою мірою не схвалюють. 51% респондентів схвалюють дії Уряду протягом вересня та жовтня, 27% - не схвалюють. 53% учасників дослідження схвалюють дії Верховної Ради протягом вересня та жовтня, 30% - не схвалюють.

Кожен десятий українець (10%) нічого не чув про протести 1-2 жовтня проти плану президента Зеленського щодо завершення конфлікту на Донбасі, що відбувались в Києві та інших містах України. 22% респондентів сказали, що вони мало знають про вимоги протестувальників. Тією чи іншою мірою підтримали протести 26% опитаних, 41% не підтримали ці протести.





37% респондентів тією чи іншою мірою схвалюють доручення президента Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації, 41% - не схвалюють це рішення.

В порівнянні з вересневим опитуванням на 6 відсоткових пунктів (с 64% до 70%) зросла частка тих, хто вважає, що питання про продаж землі сільськогосподарського призначення має вирішуватися тільки на всеукраїнському референдумі.

Якби референдум про продаж землі відбувся найближчої неділі, то 55% українців проголосували би проти продажу землі, 21% - за продаж, 12% не брали би участь у такому референдумі, ще 12% - не визначились зі своєю думкою. Таким чином, якщо брати до уваги відповіді тих, хто взяв би участь у референдумі та визначився, "проти" проголосували б 72%, "за" - 28%.

49% опитаних українців тією чи іншою мірою схвалюють заяву міністра освіти Ганни Новосад про те, що з вересня наступного (2020 року) всі російськомовні школи України перейдуть на українську мову навчання, 47% - тією чи іншою мірою не схвалюють таке рішення.

44% респондентів з тією чи іншою мірою впевненості вважають, що співпраця України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) корисна для нашої країни, 37% – що шкідлива.