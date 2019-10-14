Чалий звинуватив команду Зеленського в зменшенні ролі посольства України в США

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua повідомив експосол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий.

"У десятих числах липня, під час візиту колишнього секретаря РНБОУ Олександра Данилюка та помічника президента Андрія Єрмака до Вашингтона, мені як послу було сказано, що тепер підходи інші і робота буде вестися безпосередньо, без посольства, а завдання самого відомства - обслуговувати, тобто займатися фактично логістичними питаннями", - зазначив дипломат.

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За його словами, посольство України в США не займалося організацією телефонних переговорів Трампа і Зеленського. Однак, як зазначив сам дипломат, він радив Зеленському відмежуватися від внутрішньої американської політики.

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"Спілкуючись кілька разів з президентом Зеленським телефоном, мені здалося, що від разу до разу він все більше розуміє всю ту глибину питань, які є в наявності в двосторонніх відносинах України з США. Я, до речі, йому радив бути дуже обережним і намагатися максимально дистанціюватися від внутрішньої політики США з тим, щоб одночасно максимально наблизитися як до республіканців, так і до демократів", - сказав Чалий.

Водночас Чалий також заявив, що раніше відповідальність за політику України в США мали намір взяти на себе Олександр Данилюк і нинішній позаштатний радник президента Зеленського Ігор Новіков.

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