Пропозиції про миротворців на Донбасі можуть розглядатися як "альтернативний варіант" урегулювання, - Пристайко

Про це під час спілкування з пресою після завершення засідання Комітету Європарламенту із закордонних справ заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас завжди є план "Б". Одна з таких ідей - запропонувати світовій спільноті допомогти нам місією з підтримання миру. Досі відбувалося лише обговорення цих питань, але ніхто навіть не наблизився до рішення. Навіть місія, яка мала б приїхати в Україну й оцінити, наскільки це взагалі можливо, не була відправлена від ООН. Ці кроки теж можливі. Але, зрештою, у нас із вами залишається право обороняти себе до кінця, як і в кожної нації на планеті", - зазначив Пристайко.

Водночас він зауважив, що Україна поки ще не збирається просити про розгортання миротворців.

"Ми зараз із вами ще не в тій точці, де ми просимо про розгортання миротворчої місії. Ми все ж таки віримо, що прогрес може бути досягнутий у "нормандському" та "мінському" форматах", - заявив очільник МЗС.

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