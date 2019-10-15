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15.10.19 08:13

"Бажаю майбутніх яскравих перемог", - Зеленський привітав збірну України з перемогою над португальцями і виходом на Євро-2020

Президент України Володимир Зеленський привітав національну збірну України з футболу з достроковим виходом на Євро-2020.

"Бажаю майбутніх яскравих перемог", - Зеленський привітав збірну України з перемогою над португальцями і виходом на Євро-2020

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на офіційній сторінці в соцмережі фейсбук у понеділок ввечері.

"Вітаю національну збірну України з достроковим виходом на Євро-2020 з першого місця в групі! Наші хлопці продемонстрували справжній характер та волю до перемоги, навіть залишившись у меншості та пропустивши з пенальті! Здолавши чинного чемпіона Європи, Португалію, ви зробили справжній подарунок усім Захисникам України в цей святковий день! Бажаю майбутніх яскравих перемог!" - написав Зеленський,

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збірна України з футболу перемагає португальців і виходить на Євро-2020

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